الأمين العام للإخوان ينقلب على قناة "مكملين"

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تليمة

محمود حسين

ميكرفون مكملين

في تطور سريع يكشف عدم رضا قيادات جماعة الإخوان عن أداء قناة "مكملين" المحسوبة على الإخوان والتي تبث من تركيا قام محمود حسين الأمين العام للجماعة بإزاحة ميكرفون القناة في إفطار بمدينة إسطنبول التركية.

وكان القيادي الإخواني عصام تليمة قد شن هجوما على أمين الجماعة بسبب قيامه بهذا الفعل أثناء الإفطار في إسطنبول.

وتحدى تليمة الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين بالخروج والتحدث عما بدر منه قائلا على حسابه في فيسبوك: "الإخوة الأفاضل اللي بيدافعوا عن موقف الدكتور محمود حسين مع ميكرفون قناة مكملين في الإفطار، الموضوع سهل جدا، حضراتكم بتنفوا رغم وجود الفيديو".

وقال تليمة: "الموضوع سهل، محمود حسين حي يرزق، يتفضل في كلمتين سواء مكتوبة، أو فيديو، أو مداخلة مع ناصر مع زوبع اللي يعجبه، أو على قناة وطن مضمونهم كالتالي: "أنا مقصدش اللي أنتم شفتوه ولا اللي فهمتوه، وأقدر قناة مكملين، وأحترمها وأحترم كل العاملين فيها، هذه علاقتي بالقناة ومن فيها، ساعتها لن يكون موقفنا سوى الشكر، وعفا الله عما سلف، صعبة دي؟ ونصيحة: الوسطاء يمتنعون".

وعن سبب إزاحة أمين الجماعة لميكرفون مكملين أوضح تليمة أن أمين الجماعة مصنف القناة أن فيها مذيعين بينتقدوه، يا جماعة حد يبلغه والله الكبير كبير بأخلاقه وحسن ضيافته لضيوفه، مش كبير بمنصب منتهى الصلاحية".


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