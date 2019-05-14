» القبض على مرتكب "مجزرة" السحور

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ألقى قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع أمن أسيوط، القبض علي المزارع الذي ارتكب مجزرة السحور بعدما أطلق النار على أسرة شقيقه وقتله وزوجته وابنيهما بسبب الميراث .

وأفاد إخطار مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، بإطلاق مزارع أعيرة من بندقية آلية مما أدى إلى مقتل شقيقه 45 عامًا مزارع، وزوجته وإبنيهما 13عامًا و9 أعوام، جميعهم مقيمين بدائرة المركز إثر إصابتهم بأعيرة نارية متفرقة، وإصابة زوجة المتهم 37 عامًا بجرح سطحى بقدمها اليسرى، وبسؤالها قررت الأخيرة بإرتكاب زوجها الواقعة لخلافات الميراث وحدوث إصابتها بطريق الخطأ نتيجة إطلاقه للأعيرة النارية .

وأكدت معلومات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط، اختباء المتهم بقرية بنى محمد بدائرة المركز و بتقنين الإجراءات أُعدت عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطه وبحوزته بندقية آلية و2 خزينة و35 طلقة من ذات العيار .

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الميراث وأن السلاح المضبوط بحوزته هو المستخدم فى الواقعة .

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .


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