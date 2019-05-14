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صادم.. وفاة أم أثناء إرضاع طفلها

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متابعات-علا خطاب

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أم

ايرلندا

ذا صن

صرع

ذكرت صحيفة "ذا صن"، البريطانية، أن أما أيرلندية تُدعى ماري داوني، توفيت أثناء إرضاع طفلها في المستشفى، وذلك بعد مرور 4 أيام فقط على ولادته، موضحة أن الأم تعرضت لنوبة صرع في ما كان طفلها يرضع.

ولم تنجح كل المحاولات الطبية التي أجريت من قبل الفريق الطبي في إنقاذ حياتهما.

ونقلت الصحيفة عن مصدر من المستشفى قوله: "توفيت الأم والطفل الذي يبلغ يومه الرابع. وكما هي حال حالات الوفاة الغامضة تمّ فتح تحقيق من أجل معرفة المزيد من التفاصيل".

وذكر التقرير أن المرأة التي تبلغ عامها الـ36 والأم لـ3 أطفال والتي تعمل في شركة أدوية أن شهود عيان أفادوا بتعرّضها لنوبات صرع أثناء إرضاع طفلها.

وأفاد هؤلاء، بحسب الصحيفة، بأنّها سقطت بسبب ذلك عن سريرها ووقع الجنين تحتها.

وذكروا أن الحادثة وقعت بين الساعة 7 و8 صباحاً وأنّ كلّ المحاولات التي تم القيام بها من أجل إنقاذها انتهت بالفشل.


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