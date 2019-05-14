» الريال يصدم أغلى صفقة في العالم

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أكدت صحيفة "صن" البريطانية إلى أن ريال مدريد الإسباني بدأ تحركاته الجدية "للتخلص" من النجم الويلزي غاريث بيل، الذي لن يكون في مخططات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد خاطب توتنهام الإنجليزي، وعرض عليه بيل، بنظام الإعارة، مقابل 13 مليون دولار.

وكان بيل (29 عاما) الصفقة الأغلى في العالم عندما انتقل من توتنهام الإنجليزي لريال مدريد صيف 2013، مقابل 110 مليون دولار، ليخوض بعدها 6 مواسم في مدريد، تخللتها الإصابات ولم تغب عنها الألقاب، وأبرزها 4 كؤوس لـدوري أبطال أوروبا.

وجاء في تقرير الصحيفة أن ريال مدريد يريد إعارة بيل إلى توتنهام لعام واحد، والتكفل بدفع أكثر من نصف راتبه الشهري، الذي يبلغ 3.1 مليون دولار

ودخلت إدارة توتنهام، نادي بيل السابق، في مفاوضات مع إدارة ريال مدريد، من أجل التوصل لاتفاق بشأن النجم الويلزي خلال الصيف المقبل.

ويبدو من الواضح أن بيل لن يلعب الموسم المقبل تحت إشراف زيدان، الذي لا تربطه علاقة جيدة مع النجم الويلزي في النادي "الملكي".

وتشير الأنباء إلى أن ريال مدريد يسعى جاهدا للتعاقد مع البلجيكي إيدن هازارد، جناح تشلسي الإنجليزي، الذي سيحل بديلا لبيل في مدريد.


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