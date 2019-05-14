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مريض السكر يجب أن يفطر في هذه الحالة

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مريض السكر
مريض السكر

متابعات - أمينة عبد العال

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السكر

غيبوبة سكر

يعتبر مريض السكر من الحالات المرضية التي تحتاج إلي رعاية طبية خاصة  أثناء الصيام.

وأوضح استشاري في أمراض الجهاز الهضمي ان الكثيرين يتعرضون للجفاف أثناء ساعات الصيام، وذلك بسبب بعض السلوكيات والعادات الغذائية الخاطئة التي يتم إتباعها من الإفطار إلى السحور، ناصحا مريض السكرى أن يتجنب هذه العادات.

وقال الدكتور محمد مخلوف في لقاء تلفزيوني يجب على مريض السكري إنه يجب أن يتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح، والبعد عن تناول المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات، وكذلك الحلويات المصنعة، ويمكن استبدال العصائر بالفواكه الطبيعية، حيث تحتوي على نسبة سكريات مخفضة مقارنة مع العصائر الصناعية، مضيفا أنه يمكن لمريض السكرى أن يستبدل السكريات المصنعة بالنشويات ولكن بكميات قليلة ، حيث توفر النشويات مثل الأرز والمكرونة طاقة للإنسان تساعده كثيرا أثناء الصيام مع تجنب أي أطعمة تحتوي على دهون مكثفة مثل السمن والزبد.

ونصح خلف في مقابلة مع العربية أن مريض السكري يمكنه تناول المشروبات الرمضانية التي تحتوي على نسبة أقل من السكريات مثل الكركديه والتمر هندى والخروب، ويسمح له بقطع صغيرة من الحلوى مع تجنب الحلويات المقلية، كما يمكنه تناول البروتين المتمثل في اللحوم والدواجن أو البقوليات.

وتابع أنه يجب على مريض السكرى تناول الخضراوات بكميات كافية كما يجب عليه تجنب المجهود الزائد أثناء ساعات الصيام حتى لا يؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، مطالبا بعدم التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة حتى لا يؤدي ذلك لفقدان كمية كبيرة من السوائل تعرضه للجفاف.

وينصح استشاري الجهاز الهضمي بتناول ما يقرب عن 11 كوبا متنوعا من المياه والمشروبات الساخنة والرمضانية خلال الفترة من الإفطار للسحور، ومتابعة قياس مستوى السكر في الدم، وذا وصل إلى 70 فعليه الإفطار فورا والتوقف عن الصيام، حتى لا يتعرض لغيبوبة سكر.


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