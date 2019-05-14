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" مدكور" : لما عرفت العملية في مستشفى حكومي "اتخضيت"

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" مدكور" : لما عرفت العملية في مستشفى حكومي "اتخضيت"

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شريف مدكور
شريف مدكور

متابعات-علا خطاب

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بعد إجرائه عملية استئصال ورم من القولون، بمستشفى دار الشفاء، ظهر الإعلامي شريف مدكور، في تسجيل مصور على "فيسبوك"، ليطمئن جمهوره ومتابعيه، معقبًا: "ربنا يشفي كل مريض وياخد الكانسر اللعين".

 وفي تسجيل مصور ،مساء أمس الاثنين، قال "مدكور": "الدكتور أحمد عبدالعزيز عندما أبلغني بإجراء الجراحة في مستشفى حكومي اتخضيت، ولكن عندما شاهدت المستشفى انبهرت ووجدته أفضل من الخاص".

تابع: "الألوان في المستشفي مبهجة وغرفة العمليات فيها إمكانيات غير موجودة في أماكن كثيرة، والتمريض شيء غير عادي، والتعامل مع جميع المرضى على نفس المستوى، سواء شريف أو أي شخص عادي".

ووجه "مدكور" الشكر لوزارة الصحة لجهودها في دعم المستشفيات، ولجميع العاملين في مستشفى دار الشفاء، متمنيًا أن «تكون كل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة على نفس مستوى دار الشفاء".




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