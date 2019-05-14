شاهد.. مفاجأة مدوية عن سر وجود الإخوان بالأسمرات

14 مايو 2019 - 11:32 ص



كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تنظيم الإخوان و سر تواجدهم بالأسمرات في أربعينيات القرن الماضي .



وأضاف "الديهي"، خلال برنامجه "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الإخواني أحمد عادل كمال أكد في كتابه "النقط فوق الحروب"، أن الإخوان كانوا يتدربون في أربعينيات القرن الماضي على السلاح بحي الأسمرات.



وعقب "الديهي"، علي هذه الواقعة، قائلا: "شوف القدر، دلوقتي الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل منطقة الأسمرات للقضاء علي العشوائيات، والإخوان كانوا يتدربون فيه علي السلاح".



وأكد "الديهي" أن الإخواني أحمد عادل كمال أوضح في كتابه أن حسن البنا كان بالنسبة لهم المعين الروحي، حيث عندما كان يذكر اسمه كانوا يقولون رضي الله عنه.



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