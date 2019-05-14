» البحوث الفلكية يكشف موعد عيد الفطر

14 مايو 2019 - 11:31 ص

قال الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك، أن أطول أيام شهر رمضان المبارك من حيث عدد ساعات الصيام ستكون آخر 3 أيام منه.

وأوضح القاضي فى تصريحات صحفية أن عدد ساعات الصيام ستبلغ فى آخر 3 أيام حوالى 16 ساعة صيام ودقيقتين.

وأشار القاضي الى أن سبب زيادة أوقات الصيام عن المعدل الطبيعي، يأتي لتزامن أواخر شهر رمضان مع بدء فصل الصيف.

ولفت إلى أن الحسابات الفلكية أشارت إلى أن شهر رمضان 29 يوما هذا العام، وأن عيد الفطر المبارك سيكون يوم 4 يونيو المقبل.