  • الثلاثاء 14 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:19 م
بحث متقدم
دياز

سرقة منزل "دياز" المدير الفني لنادي بيراميدز

شريف مدكور

" مدكور" : لما عرفت العملية في مستشفى حكومي "اتخضيت"

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تنظيم الإخوان و سر تواجدهم بالأسمرات في أر

شاهد.. مفاجأة مدوية عن سر وجود الإخوان بالأسمرات

بناء

الوقائع المصرية تنشر قرارا جديدا.. تعرف عليه

عبد الواحد بيدرسن

مفاجأة.. دروس عن نبي الإسلام للجيش الدنماركي

واتساب

تورط شركة إسرائيلية في التجسس على مستخدمي واتساب

المحامي سمير صبري

شاهد..سؤال جريء لـ"بسمة وهبة" يحرج سمير صبري

المغامسي

المغامسي لنجل الملك سلمان: ما شاء الله لا قوة إلا بالله

صباح الاحمد

تصريح مفاجئ من أمير الكويت للحرس الوطني.. ما السبب؟

الامارات

هذه القناة أول من أذاعت حادث "الفجيرة"

بالفيديو..

أول ظهور للحاجة "فاطمة" والقبطي صاحب هدية العمرة

آخر الأخبار

الحاجة فاطمة عيد
الحاجة فاطمة عيد

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أول ظهور لزعيم "داعش" منذ 5 سنوات

#

أشخاص يضعون مخدرات لسيدات متوجهات للعمرة

#

أول ظهور لـ«بسمة» بعد طلاقها من عمرو حمزاوي

#

بالصور.. شهيرة وسهير رمزي تخلعان الحجاب

دي إم سي

قبطى

الحاجة فاطمة

روت الحاجة فاطمة عيد تفاصيل رحلة العمرة التي أهداها لها جارها المسيحي، أيمن جورج، في أول ظهور إعلامي لها قائلة: "مكنتش متوقعاها أبدا".

 وأضافت "فاطمة" خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها كانت تتمنى كثيرا أن تذهب إلى السعودية لتأدية العمرة زيارة بيت الله الحرام، وربنا استجاب لدعائها.

ومن جانبه، قال أيمن، إنه أهدى جارته رحلة العمرة خلال حفلة عيد الأم في إحدى الجمعيات، وهي لم تكن ضمن الفائزين برحلات العمرة".

 وأضاف أيمن قائلا :" لما شُفتها بتعيط وبتقول أمتي ربنا يكتبهالي وأطلع العمرة، وده خلاني طلعت على منصة التكريم وقلت لهم إني باتبرع برحلة العمرة لأمي، والناس كلها قعدت تتريق عليا، حتى هي لم تكن مصدقة ما حدث لحد ما وصلتها للمطار".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» لهذا الأمر.. "اليمن" يخاطب مجلس الأمن
» مريض السكر يجب أن يفطر في هذه الحالة
» المالية تحدد آخر موعد للدفع الالكتروني
» البحوث الفلكية يكشف موعد عيد الفطر
» شاهد.. الديهي يكشف مفاجأة عن مؤرخ الإخوان
» الوقائع المصرية تنشر قرارا جديدا.. تعرف عليه
» الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الغد
» وفاة 10 سودانيين بالإشعاع الكيماوي تكشف عن مفاجأت كارثية
» الإفتاء تحدد قيمة زكاة عيد الفطر
» وزير الدفاع يشارك مقاتلى الجيش الثالث وقوات شرق القناة الإفطار
» "إندونيسي" يختبئ داخل معدات الهبوط في طائرة.. السبب غريب!

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"