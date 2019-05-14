أول ظهور للحاجة "فاطمة" والقبطي صاحب هدية العمرة

14 مايو 2019 - 11:21 ص

روت الحاجة فاطمة عيد تفاصيل رحلة العمرة التي أهداها لها جارها المسيحي، أيمن جورج، في أول ظهور إعلامي لها قائلة: "مكنتش متوقعاها أبدا".



وأضافت "فاطمة" خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها كانت تتمنى كثيرا أن تذهب إلى السعودية لتأدية العمرة زيارة بيت الله الحرام، وربنا استجاب لدعائها.



ومن جانبه، قال أيمن، إنه أهدى جارته رحلة العمرة خلال حفلة عيد الأم في إحدى الجمعيات، وهي لم تكن ضمن الفائزين برحلات العمرة".



وأضاف أيمن قائلا :" لما شُفتها بتعيط وبتقول أمتي ربنا يكتبهالي وأطلع العمرة، وده خلاني طلعت على منصة التكريم وقلت لهم إني باتبرع برحلة العمرة لأمي، والناس كلها قعدت تتريق عليا، حتى هي لم تكن مصدقة ما حدث لحد ما وصلتها للمطار".



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