شاهد..سؤال جريء لـ"بسمة وهبة" يحرج سمير صبري

14 مايو 2019 - 11:09 ص



أحرجت الإعلامية بسمة وهبة، المحامي سمير صبري على الهواء، بسؤالها عن سبب عدم رفعه دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان بسبب الأغاني التي طرحها أخيرًا.



وقالت "وهبة"، من خلال برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "ليه مرفعتش دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان طالما إنت بتشتكي من أغانيه، وألا إنت خايف من شعبيته".



ورد عليها "صبري"، قائلا: "أنا قاضيت الإخوان في عزهم ولم أخشَ منهم، ولكن محمد رمضان مش مزعلني في حاجة، ومش خايف من أغانيه على إبني، أنا إبني رئيس محكمة".



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