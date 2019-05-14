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"إندونيسي" يختبئ داخل معدات الهبوط في طائرة.. السبب غريب!

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قالت وسائل الإعلام المحلية في كوالا لامبور إن السلطات الماليزية ضبطت رجلا إندونيسيا يحاول السفر لوطنه بدون تذكرة عن طريق الاختباء داخل صندوق المعدات الخاصة بالهبوط بإحدى الطائرات.

وأوضحت وكالة "برناما" للأنباء الرسمية، أن رجلا يبلغ من العمر 39 عاما يعمل بمصنع لتصنيع لحوم الدواجن قرر أن يقوم بمخاطرة للتهرب من دفع ثمن تذكرة السفر على متن الطائرة في رحلتها من بينانج إلى مدينة ميدان الإندونيسية مسقط رأسه حيث لا يمتلك نقود شرائها.

واكتشف مكان الرجل عامل فني أثناء قيامه بأعمال الصيانة في طائرة الشحن بمطار بينانج الدولي صباح يوم أمس. وتم إلقاء القبض على الرجل في وقت لاحق بتهمة خرق القانون.

ويقدر أن تقطع الطائرة مسافة الرحلة بين مدينتي بينانج وميدان التي تبلغ 273 كيلومترا في 50 دقيقة. وتشكل عملية السفر بدون تذكرة داخل معدات عجل طائرة خطورة بالغة حيث يخاطر الشخص المتهرب الانسحاق داخل معدات هبوط الطائرة والتعرض ل


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