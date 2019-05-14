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وفاة 10 سودانيين بالإشعاع الكيماوي تكشف عن مفاجأت كارثية

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متابعات - أمينة عبد العال

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توفي 10 ممرضين سودانيين نتيجة لتعرضهم للإشعاع الكيميائي، أثناء تحضيرهم لجرعات كيميائية.

وكشفت صحيفة "الجريدة" السودانية عن تعرض عشرة ممرضين للإشعاع الكيميائي، وإصابتهم بالسرطان مما أدى إلى الوفاة.

وأكدت رئيسة قسم العلاج الكيميائي إنصاف صالح، وجود آثار جانبية للعلاج الكيميائي متمثلة في السرطان والإجهاض دون وجود حماية للمرضين أثناء تحضيره.

وأشارت إنصاف صالح إلى أنهم طالبوا إدارة مستشفى الذرة أكثر من مرة بتحسين الوضع البيئي في المستشفى، إلا أن الأمور تنتهي دائما بالوعود فقط دون تنفيذ.

وكشفت موظفة في قسم التغذية بالمستشفى أن من يحضرون الوجبات للمرضى هم عمال النظافة العاملين بالمستشفى بدلا عن توظيف اختصاصيين تغذية للقيام بالمهمة، بل أن المرضى يضطرون أحيانا إلى شراء الوجبات من الشارع.

ويشتكى العاملون بالمستشفى من سوء التعامل الإداري، وأوضحوا في الاجتماع أن الطاقم الإداري يحتقر الموظفين ويعاملهم معاملة سيئة، على حد وصفهم.

 


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