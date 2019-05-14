المغامسي لنجل الملك سلمان: ما شاء الله لا قوة إلا بالله

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المغامسي

الامير فيصل بن سلمان

حافظة القرآن

أشاد  الشيخ صالح المغامسي، مدير عام مركز البيان لتدبر معاني القرآن في المدينة المنورة في  السعودية،  برعاية الأمير فيصل بن سلمان بحفل تخريج 290 حافظ وحافظة للقرآن الكريم .

وكتب "المغامسي" عبر حسابه على "تويتر" قائًلا :" ماشاء الله لا قوة إلا بالله . سمو أمير المدينة وسمو نائبه مع أهل القرآن في شهر القرآن في بلد السُنّة".

وكان قد رعى الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تخريج 290 حافظا وحافظة للقرآن الكريم من طلاب وطالبات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمدينة المنورة، الذي أقيم في المسجد النبوي الشريف، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة.

كما هنأ أمير المنطقة، الطلاب المكرمين على حفظ القرآن الكريم وأوصاهم بالأخذ بتعاليم القرآن، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه لما في ذلك من إبعادهم عن كل فكر منحرف ومتطرف، وشكر أولياء أمور الطلاب والطالبات الذين عنوا بتربية أبنائهم تربية قرآنية وترسيخ القيم السمحة في نفوسهم.


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