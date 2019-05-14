تصريح مفاجئ من أمير الكويت للحرس الوطني.. ما السبب؟

14 مايو 2019 - 10:56 ص

طالب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الحرس الوطني الكويتي إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المهام، لافتا إلى التطورات والمستجدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

وأكد الصباح خلال زيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني قائلا: "لا تخفى عليكم التطورات والمستجدات الخطيرة التي يشهدها محيطنا الإقليمي، والتي تستوجب منكم أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المهام المناطة بكم، لا سيما المتعلقة في حماية المؤسسات العامة، وكما هو معهود أنكم على قدر المسؤولية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وذكر أمير الكويت أن الحرس الوطني يعد "إحدى الركائز الرئيسة التي يعول عليها في منظومة الأمن والدفاع عن الوطن"، مؤكدا أن "ما يقوم به أفراده من واجب مشرف في حفظ وصون أمن الوطن العزيز واستقراره بالتعاون مع إخوانكم في الجيش والشرطة، لهو موضع تقدير واعتزاز الجميع".

وشكلت الكويت، مساء أمس الاثنين، لجنة تنسيقية مكونة من الجهات العسكرية الأربع "الجيش، الشرطة، الحرس الوطني والإطفاء" بمشاركة هيئة الزراعة وهيئة البيئة وبلدية الكويت لمكافحة الجراد الصحراوي.

ووفقا لصحيفة "الرياض" السعودية، عقدت اللجنة اجتماعها الأول صباح الاثنين، لوضع آلية لكيفية مكافحة الجراد الذي "يغزو الكويت منذ أسبوعين".

وحذرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية من خطورة تناول الجراد أو حتى لمسه باليد خاصة بعد تعرضه خلال الأسبوعين الماضيين إلى الرش بمبيدات حشرية سامة.

وقالت الهيئة في بيان إن أسراب الجراد الصحراوي التي اجتاحت المناطق الحدودية أخيرا تتم مكافحتها باستخدام مبيدات حشرية شديدة السمية "سريعة التأثير وقاتلة"، موضحة أن أكل الجراد عقب رشه بهذه المبيدات، يعرض كل من يتناوله إلى خطر التسمم الحاد الذي تظهر أعراضه خلال فترة قد تمتد إلى 24 ساعة.