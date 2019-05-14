هذه القناة أول من أذاعت حادث "الفجيرة"

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كشف الكاتب السعودي محمد آل شيخ، الصحفي بجريدة الجزيرة السعودية، عن أول من نشر خبر حادث تفجير سفن في المياه الإقليمية الإماراتية.

وقال على حسابه الخاص بـ"تويتر": "أول من نشر نبأ حادثة الفجيرة كانت قناة (الميادين) الإيرانية الناطقة بالعربية، وهذا يؤكد ان العمل اقترفه الايرانيون وسربوه لقناتهم الناطقة بالعربية" .

وكانت قد تعرضت أربع سفن تجارية لعمليات تفجيرية قرب المياه الإقليمية الإماراتية دون وقوع خسائر بشرية، وتعد واحدة من أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم، وتطل على مضيق هرمز .

ويفصل المضيق، وهو ممر بحري حيوي لنقل النفط والغاز للأسواق العالمية، بين دول الخليج وإيران التي دخلت في حرب كلامية متصاعدة مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات الأمريكية والوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة .


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