أنثى الفهد تجبره على أداء واجبه الزوجى.. ماذا حدث؟

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بالفيديو.. أنثى قرد تثير ذهول البشر بما تفعله

فى إحدى الغابات يظهر فيلم تسجيلى قصير محاولات لأنثى فهدٍ بشتّى السّبل لفت انتباه شريكها وإجباره على أداء "واجبه الزوجي"، ولكن بدون جدوى.

وبحسب ما ظهر فى  فيديو بث عبر مواقع الانترنت، تقترب أنثى الفهد من شريك حياتها، والذي أنهكته أشعّة الشمس الحارقة، وبدأت تحاول بشتى الوسائل لفت انتباهه. ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل، حيث أنّ الجوّ كان حاراً، وهو ما كان وراء كسل الفهد الذي لم يحرك ساكناً وتجاهل شريكته تجاهلاً تاماً وكأنها غير موجودة.

وبعد مرور بضع من الوقت، فقدت الأنثى اهتمامها وغادرت المكان بدون أن تحصل على ما تريد.


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