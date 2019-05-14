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بالمحيط الهندى .. ظهور نادر لطائر مدغشقرى منقرض

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متابعات حنان حمدتو

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طائر

المحيط الهندى

وجد علماء فى بريطانيا طائرا بجزيرة نائية عقب آلاف السنين من انقراضه.

ووفقا لما نشره موقع "نيوز"، عاد الطائر إلى الحياة، بعدما انقرض بسبب تعرض موطنه لفيضانات.

وأوضح علماء من جامعة "بورتسموث" ومتحف التاريخ الطبيعي، أن الطائر عاد إلى الظهور من خلال عملية تطور تخللتها فجوة زمنية من 30 ألف سنة.

وكان الطائر يعيش في جزيرة معزولة تسمى "ألدابرا" في المحيط الهندي، وعاد إلى الحياة عن طريق ما يعرف بـ"التطور المتكرر".

ويمتاز الطائر الذي ينحدر من مدغشقر، بذيله المستدير الأبيض، وشهد عدة تغييرات خلال عملية التطور فأصبح عاجزا عن الطيران.

وأوضح الباحثون أن هذه هي أول مرة، يكتشف فيها العلماء، مؤشرا على عيش كائن حي، من نفس السلالة، في فترتين متباعدتين زمنيا.


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