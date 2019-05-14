» شاهد.. الديهي يكشف مفاجأة عن مؤرخ الإخوان

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أحمد عادل كمال


روى الإعلامي نشأت الديهي،كواليس انضمام القيادي الإخواني أحمد عادل كمال للجماعة قائلا :"أحمد عادل كمال انضم للجماعة وهو يبلغ من العمر 16 عاما".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الإخواني أحمد عادل كمال ولد بحي السيدة زينب ،حيث كان يترجل مناه لشعبة الإخوان الموجودة بحي الضاهر .

وتابع "الديهي"، أن الإخواني أحمد عادل كمال فضح تنظيم الإخوان من خلال كتابه الشهير "النقط علي الحروف"، مشيرا إلي أنه فضح من خلال هذا الكتاب التنظيم السري للإخوان ولغة الدم و استخدام السلاح فيما بينهم وبين الدولة .

 وواصل "الديهي" حديثه قائلا: "أحمد عادل كمال كان مدمن للذهاب لشعبة الإخوان بحي الضاهر ، وكان يستمع للخطب من الشيخ أحمد الخضري ،حيث كان يتحدث بنوع به دغدغه لمشاعر الشباب ، كما أنه تعلم علي يد حسن البنا تحت تكعيبة العنب بحي الضاهر".

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