صورة نادرة لنجلي القذافي تشعل منصات التواصل

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أولاد القذافي
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صورة نادرة

أولاد القذافي

خميس

المعتصم

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة نادرة جمعت لنجلي الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وهما "المعتصم وخميس".

وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة التقطت في طرابلس أثناء الاحتفالات بالذكرى الأربعين لوصول القذافي إلى السلطة.

يذكر أن خميس معمر القذافي قتل في غارة شنتها طائرات حلف الناتو على رتل كان يقوده جنوب مدينة ترهونة عام 2011.

بينما قتل المعتصم بالله معمر القذافي لاحقا بعد أن تم أسره مع والده في ضواحي مدينة سرت الليبية.

وكتب أحد النشطاء قائلا: "للرجولة عنوان..المعتصم بالله معمر القدافي..الصوره في عيد الفاتح برفقة الرائد خميس والرائد أحميد.. الجيش الليبي في استعراض للعيد الأربعين".

ورد أحد النشطاء قائلا : "وين الرجولة في أنك تكون ولد الرئيس ومقعمز في منصته الشرفية".


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