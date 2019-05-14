  • الثلاثاء 14 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:46 ص
بحث متقدم
هيئة الأمر بالمعروف

الأمر بالمعروف تحقق في فاتورة هاتف بـ6 ملايين ريال

ممرضة

سُجنت 7 سنوات.. هذه قصة "أوبرا عايدة" الحقيقية

أولاد القذافي

صورة نادرة لنجلي القذافي تشعل منصات التواصل

هجوم حوثي علي السعودية

تهديد جديد من "أنصار الله" لضرب أهداف سعودية

يهودي

شاهد.. يهودي يشتم الرسول فجاءه الرد سريعا

الإخوان

بعد قرار ترامب.. دولة عربية تدرج الإخوان كإرهابية

تصادم طائرتين ومصرع ثلاثة أشخاص

قتلى في اصطدام طائرتين أمريكيتين في الجو

مرسي

نوح يكشف مفاجأة عن "مرسي"

البشير

القبض على شقيق البشير .. وفرار آخر إلى تركيا

الدولار

أقل سعر صرف للدولار في البنوك

لجذب السياحة 4 مناطق بين الجيزة والقاهرة تنتظر التطوير

آخر الأخبار

بحيرة عبن الصيرة
بحيرة عبن الصيرة

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

المشاط تلتقي عمدة مدينة إشبيلية لبحث أوجه التعاون في مجال السياحة

#

السياحة: ضوابط صارمة على الشركات لتوفير سكن متميز للحجاج

#

برلماني ينجح في إتمام جلسة الصلح بين عائلة أبو عطية وعاشور بالجيزة

#

"الجيزة" تعيد تخطيط 6 مناطق عشوائية بتكلفة 70 مليون جنيه

الطرق

وزارة الإسكان

المتحف المصري الكبير

ناقش اجتماع وفد وزارة الإسكان مع اللواء "خالد عبد العال"، محافظ القاهرة، واللواء "أحمد راشد"، محافظ الجيزة، خطط مشروعات تطوير مناطق: "سقارة، والفسطاط، وبحيرة عين الصيرة، والمتحف المصري الكبير"، بحضور الدكتور "مصطفى وزيري"، رئيس المجلس الأعلى للآثار، وممثلي الجهات المعنية.

وبحث الاجتماع عرض تصميمات مشروع تطوير منطقة سقارة، وتم الاتفاق على قيام استشاري المشروع بالبدء في إعداد الرسومات التنفيذية، تمهيدا لبدء تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة.

كما تم عرض التصور الخاص بالكورنيش والممشى السياحي المقرر إقامته حول بحيرة عين الصيرة، إلى جانب بعض الأنشطة الترفيهية، وذلك بمشروع تطوير منطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة.

وتم التوجيه بدراسة شبكة الطرق، وإعادة استخدام الأراضي، بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ومتابعة ما تم تنفيذه من خطوات فيما يتعلق بتطوير تلك المنطقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالمحيط الهندى .. ظهور نادر لطائر مدغشقرى منقرض
» لجذب السياحة 4 مناطق بين الجيزة والقاهرة تنتظر التطوير
» رشوة "5 دولارات" لرئيسة وزارء نيوزيلندا.. هذه قصتها
» شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا تستعرض مهاراتها في كرة القدم
» رسالة من "الحضري" لحارس الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية
» تعرف على إجراءات الحكومة لتنشيط البورصة
» غرفة عمليات لتلقى شكاوى المعتمرين
» الأرصاد تصدم المواطنين: درجة الحرارة 40
» الدعم السريع ينفي الإعتداء علي المتظاهرين السودانيين
» فنان شهير: أسمح لابنتي بارتداء ملابس قصيرة خارج مصر لأنني رجل شرقي
» مفاجأة مدوية وراء عدم مقاضاة سمير صبري لمحمد رمضان

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"