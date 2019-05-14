» شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا تستعرض مهاراتها في كرة القدم

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تيريزا ماي
تيريزا ماي

متابعات-علا خطاب

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نشرت قناة "آر تي بالعربي" مقطع فيديو يرصد رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، وهي تستعرض مهاراتها في كرة القدم بصحبة عدد من الأطفال.

وظهرت رئيسة الوزراء وهي تسدد الكرة باتجاه المرمى، أكثر من مرمى، وسط تصفيق الحضور.

وكانت "ماي" قد زارت يوم السبت الماضي، مدينة ميدينهيد، وحرصت خلال الزيارة على لقاء إحدى فرق كرة القدم المحلية للبنات في المدينة البريطانية، لافتة في هذا اللقاء إلى أن الأسبوع الماضي كان تاريخيًا لكرة القدم الإنجليزية.



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