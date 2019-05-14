مصر تطلب تسجيل محور "روض الفرج" بـ"جينيس"

14 مايو 2019 - 10:15 ص

طالبت شركة "المقاولون العرب" بتسجيل محور روض الفرج لدى موسوعة "غينيس"، وذالك كأعرض جسر معلق في العالم.

وتقدمت الشركة بطلب رسمي، مؤكد فية أن الجسر ينتمي لأحد أكبر المشروعات القومية المصرية.

وفي تصريحات صحفية قال أحمد مقلد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشريك الرسمي لغينيس بمصر أن الجسر الجديد، الذي من المقرر أن يشهد افتتاحه قريبا الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد نقلة هندسية هامة لمصر، مضيفا أن الحد الأدنى الذي حددته غينيس للأرقام القياسية العالمية لتحطيم هذا الرقم هو 65.235 متر، بناء على مجموعة الشروط والأحكام التي تحكم هذا الرقم.

ويسعى جسر "تحيا مصر" إلى التفوق على جسر "بورت مان" في كندا، الذي يعد أكبر جسر معلق في العالم منذ عام 2012.

ومن بين المزايا التي يتمتع بها الجسر، أنه يعد الأول من نوعه الذي ينفذ بأيادٍ مصرية 100 في المئة، إلى جانب أنه يضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل تسمح بمرور الفنادق العائمة الكبرى، وممشى زجاجي بطول الجسر للمواطنين.