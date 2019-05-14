تهديد جديد من "أنصار الله" لضرب أهداف سعودية

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متابعات - أمينة عبد العال

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هددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، بضرب منشآت حيوية سعودية، اليوم الثلاثاء.

وقالت قناة "المسيرة"، التي تديرها جماعة الحوثي اليمنية، إن "سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية نفذ عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية".

وزعمت القناة  أن "7 طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية"، دون أن تحدد الأهداف أو متى وقعت الهجمات.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير من العام ذاته.

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