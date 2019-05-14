  • الثلاثاء 14 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:48 ص
بحث متقدم
هيئة الأمر بالمعروف

الأمر بالمعروف تحقق في فاتورة هاتف بـ6 ملايين ريال

ممرضة

سُجنت 7 سنوات.. هذه قصة "أوبرا عايدة" الحقيقية

أولاد القذافي

صورة نادرة لنجلي القذافي تشعل منصات التواصل

هجوم حوثي علي السعودية

تهديد جديد من "أنصار الله" لضرب أهداف سعودية

يهودي

شاهد.. يهودي يشتم الرسول فجاءه الرد سريعا

الإخوان

بعد قرار ترامب.. دولة عربية تدرج الإخوان كإرهابية

تصادم طائرتين ومصرع ثلاثة أشخاص

قتلى في اصطدام طائرتين أمريكيتين في الجو

مرسي

نوح يكشف مفاجأة عن "مرسي"

البشير

القبض على شقيق البشير .. وفرار آخر إلى تركيا

الدولار

أقل سعر صرف للدولار في البنوك

غرفة عمليات لتلقى شكاوى المعتمرين

آخر الأخبار

الحج
الحج

متابعات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"التنمية المحلية" تشكل غرفة عمليات لمتابعة التصويت بالمحافظات

#

وزيرة الهجرة : " احذر هذه الأشياء تبطل صوتك"

#

تركيا تتجهز لعملية "شرق الفرات"

#

غدا الحكم على متهم بغرفة عمليات رابعة

رصدت غرفة شركات السياحة، قيام عدد من شركات السياحة بالإعلان عن برامج عمرة لا تتناسب أسعارها مع التكلفة الحقيقية لها، وتم اتخاذ قرار باعتبار تلك الأسعار عقدا من الشركة مع المعتمرين بني على أساسه بيع البرامج، وحذرت المخالفين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تبدأ من لفت النظر في المرة الأولى والإيقاف لمدة 3 أشهر وأخيرا بإلغاء الترخيص.

وجهز قطاع الشركات بوزارة السياحة، غرفة عمليات لتلقي شكاوى المعتمرين من التلاعب بالبرامج أو الأسعار أو مخالفة البرامج المتعاقد عليها، وأكدت أن العقد هو الوثيقة الأساسية بين المعتمر والشركة، وألزمت الشركات بتنفيذ كافة البنود المتفق عليها دون الإخلاء بشرط واحد منها، بالإضافة إلى تشكيل عدة لجان للسفر إلى المملكة العربية السعودية للإشراف على تنفيذ البرامج، وأكدت أن مصلحة المعتمر هي الهدف الأول لها، بالإضافة إلى توزيع أرقام وعناوين تلك البعثات على المعتمرين المصريين بالمملكة للتوجيه إليهم في حال وجود أي مشكلات أو عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالمحيط الهندى .. ظهور نادر لطائر مدغشقرى منقرض
» لجذب السياحة 4 مناطق بين الجيزة والقاهرة تنتظر التطوير
» رشوة "5 دولارات" لرئيسة وزارء نيوزيلندا.. هذه قصتها
» شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا تستعرض مهاراتها في كرة القدم
» رسالة من "الحضري" لحارس الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية
» تعرف على إجراءات الحكومة لتنشيط البورصة
» غرفة عمليات لتلقى شكاوى المعتمرين
» الأرصاد تصدم المواطنين: درجة الحرارة 40
» الدعم السريع ينفي الإعتداء علي المتظاهرين السودانيين
» فنان شهير: أسمح لابنتي بارتداء ملابس قصيرة خارج مصر لأنني رجل شرقي
» مفاجأة مدوية وراء عدم مقاضاة سمير صبري لمحمد رمضان

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"