» غرفة عمليات لتلقى شكاوى المعتمرين

14 مايو 2019 - 10:13 ص

رصدت غرفة شركات السياحة، قيام عدد من شركات السياحة بالإعلان عن برامج عمرة لا تتناسب أسعارها مع التكلفة الحقيقية لها، وتم اتخاذ قرار باعتبار تلك الأسعار عقدا من الشركة مع المعتمرين بني على أساسه بيع البرامج، وحذرت المخالفين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تبدأ من لفت النظر في المرة الأولى والإيقاف لمدة 3 أشهر وأخيرا بإلغاء الترخيص.

وجهز قطاع الشركات بوزارة السياحة، غرفة عمليات لتلقي شكاوى المعتمرين من التلاعب بالبرامج أو الأسعار أو مخالفة البرامج المتعاقد عليها، وأكدت أن العقد هو الوثيقة الأساسية بين المعتمر والشركة، وألزمت الشركات بتنفيذ كافة البنود المتفق عليها دون الإخلاء بشرط واحد منها، بالإضافة إلى تشكيل عدة لجان للسفر إلى المملكة العربية السعودية للإشراف على تنفيذ البرامج، وأكدت أن مصلحة المعتمر هي الهدف الأول لها، بالإضافة إلى توزيع أرقام وعناوين تلك البعثات على المعتمرين المصريين بالمملكة للتوجيه إليهم في حال وجود أي مشكلات أو عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.