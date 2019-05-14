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رسالة من "الحضري" لحارس الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الرياضة

الحضري
الحضري

عمرو محمد

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رياضة

اصابة

الزمالك

الحضرى

وجه عصام الحضري رسالة إلى عماد السيد حارس مرمى الزمالك، وذالك بعد إصابته في مباراة وادي دجلة، وتأكد عدم مشاركته مع الفريق الابيض أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية .

وكتب "الحضري" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الف سلامة لعماد السيد حارس مرمى نادي الزمالك وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول.. وكل الدعم والدعاء بالتوفيق للحارس الشاب عمر صلاح امام نهضة بركان".

وكان عماد السيد تعرض للإصابة أمس في مواجهة الداخلية بالدوري، وتقرر أن يغيب، عن الفريق لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع بعد إجراؤه جراحة في يده بعد الإصابة بخلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولى لليد .

وأصبح عمر صلاح الحارس الوحيد للزمالك في مواجهة نهضة بركان المقبلة، نظرا لإصابة عماد السيد، وأيضا غياب محمود جنش لحارس الأساسي، عن المباراة الفريق، لإيقافه بعد الطرد الذي حصل عليه في مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي، في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية .

ويلتقي الفريق الأبيض أمام نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في الثانية عشر منتصف الليل، بتوقيت مصر، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، حيث نجح في الصعود بعد تخطي النجم الساحلي التونسي، في الدور نصف النهائي بعد الفوز في الذهاب بهدف دون رد، والتعادل في العودة سلبيا بدون أهداف .

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