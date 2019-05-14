  • الثلاثاء 14 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:48 ص
بحث متقدم
هيئة الأمر بالمعروف

الأمر بالمعروف تحقق في فاتورة هاتف بـ6 ملايين ريال

ممرضة

سُجنت 7 سنوات.. هذه قصة "أوبرا عايدة" الحقيقية

أولاد القذافي

صورة نادرة لنجلي القذافي تشعل منصات التواصل

هجوم حوثي علي السعودية

تهديد جديد من "أنصار الله" لضرب أهداف سعودية

يهودي

شاهد.. يهودي يشتم الرسول فجاءه الرد سريعا

الإخوان

بعد قرار ترامب.. دولة عربية تدرج الإخوان كإرهابية

تصادم طائرتين ومصرع ثلاثة أشخاص

قتلى في اصطدام طائرتين أمريكيتين في الجو

مرسي

نوح يكشف مفاجأة عن "مرسي"

البشير

القبض على شقيق البشير .. وفرار آخر إلى تركيا

الدولار

أقل سعر صرف للدولار في البنوك

تعرف على إجراءات الحكومة لتنشيط البورصة

مال وأعمال

البورصة
البورصة

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

منع الوافدين من مغادرة الكويت.. تعرف على السبب

#

موائد الرحمن .. تعرف على أول من أنشأها

#

عادات سيئة تؤثر على الخصوبة للجنسين

#

«التعليم» تطيح بمسئولين كبار.. تعرف على السبب

بعد تراجع السوق وقيم التداول خلال الفترة الأخيرة، والذي أدي إلي تأجيل طروحات الشركات الحكومية والخاصة أكثر من مرة، بدأت الحكومة المصرية تمهيد الطريق لتفعيل برنامج الطروحات.

وعقد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لبحث سبل وآليات تنشيط سوق الأوراق المالية لتستمر في القيام بدورها كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال العام، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، في تصريحات صحفية، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع قيادات سوق المال أمس الأول، شهد اتفاق “إيكما” مع وزارة المالية على تنفيذ عدة مقترحات، أبرزها يتعلق بوضع حد أقصى لضريبة الدمغة المفروضة على التعاملات بالبورصة المصرية، نسبته 10% من الأرباح المحققة.

وأوضح ماهر، أن الضريبة سيتم خصمها من حساب المستثمر حال تحقيق أرباح وبحد أقصى لن تزيد على 10% من أرباحه المحققة كبديل للضريبة الحالية للدمغة على التعاملات، وضريبة الأرباح الرأسمالية التي كان مقررًا تطبيقها العام المقبل.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه تم التشاور حول كيفية زيادة كفاءة سوق المال، من خلال تخفيض تكلفة المعاملات، والعمل على تسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة.

وأضاف، أنه تم استعراض مشروع قانون ينظم تنفيذ أحكام بطلان بيع عدد من الشركات الحكومية، والذي تمت الموافقة عليه في البرلمان أمس الأول، ما يسهل ويسرع وتيرة تسوية منازعات عدد من الشركات الحكومية العائدة إلى الدولة والمقيدة في البورصة، في إطار قانوني يحمي حق الدولة ويحفظ حق المستثمر الجاد.

وكشفت مصادر أن نزاع شركة جلوبال تليكوم مع “الضرائب” سيتوصل طرفاه لاتفاق نهائي بشأنه، وأن وفدًا من شركة “فيون” المساهم الرئيسي في الشركة سيزور مصر خلال 10 أيام للوصول إلى اتفاق نهائي حول النزاعات الضريبية مع وزارة المالية.

وأوضحت مصادر، أن شركة “جلوبال تليكوم” تقدمت بمستندات جديدة يجرى دراستها وقد يتم فض النزاع الضريبي معها خلال أسبوعين.

وقالت نها عجايبي، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن آخر اجتماع تم بين الشركة ومصلحة الضرائب كان الأسبوع الماضي وتسير الأمور بصورة طبيعية.

وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء، اهتمام القيادة السياسية والحكومة بسوق رأس المال والهيئات العاملة به، بما يساهم في دفع العمل بها وتأدية دورها بما يحقق استقرار سوق المال، والوصول إلى معدلات التداول المطلوبة.

وقالت مصادر حكومية، إن قانون فض منازعات شركات قطاع الأعمال العائدة من الخصخصة بمجرد إصداره سيتم إحالة ملفي شركة طنطا للزيوت والكتان وشركة النيل لحليج ا?قطان إلى اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات لبحث سبل إنهاء النزاع بين الأطراف.

في نفس الإطار عاودت البورصة هبوطها بعنف في جلسة أمس، لكن متعاملين توقعوا أن يستكمل السوق اليوم اتجاهه الصاعد الذي بدأه بنهاية جلسة أمس، مدعومًا بقرب إنهاء أزمة شركة جلوبال تيلكوم، مع الضرائب وتنفيذ عرض الشراء الإجباري المُقدم من شركة “فيون هولدنجز بي في” على “جلوبال”، وأغلق مؤشر EGX30 منخفضًا 1.53% إلى 13905.73نقطة، وهبط مؤشر EGX50 بنسبة 1.20% عند 2112 نقطة، ويرى معتز عشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين للأوراق المالية، لصحيفة البورصة، أن البورصة تحتاج إلى سلسلة اجتماعات مع الحكومة ومسئوليها لدراسة كل سبل تطوير البورصة، وقال طارق أباظة العضو المنتدب لشركة نعيم للأوراق المالية، إن اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأول بشأن تنشيط سوق المال وتطويره خطوة هامة وجادة في طريق اهتمام الدولة بالبورصة ما ينعكس إيجابيًا على أداء السوق في الفترة القادمة.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالمحيط الهندى .. ظهور نادر لطائر مدغشقرى منقرض
» لجذب السياحة 4 مناطق بين الجيزة والقاهرة تنتظر التطوير
» رشوة "5 دولارات" لرئيسة وزارء نيوزيلندا.. هذه قصتها
» شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا تستعرض مهاراتها في كرة القدم
» رسالة من "الحضري" لحارس الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية
» تعرف على إجراءات الحكومة لتنشيط البورصة
» غرفة عمليات لتلقى شكاوى المعتمرين
» الأرصاد تصدم المواطنين: درجة الحرارة 40
» الدعم السريع ينفي الإعتداء علي المتظاهرين السودانيين
» فنان شهير: أسمح لابنتي بارتداء ملابس قصيرة خارج مصر لأنني رجل شرقي
» مفاجأة مدوية وراء عدم مقاضاة سمير صبري لمحمد رمضان

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"