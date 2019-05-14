بعد قرار ترامب.. دولة عربية تدرج الإخوان كإرهابية

14 مايو 2019 - 10:04 ص

صوت مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرقي البلاد، مساء أمس الاثنين، خلال جلسته على تصنيف جاعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية".

وبحسب وكالة سبوتنيك قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق إن "مجلس النواب الليبي صوت منذ قليل في جلسته المسائية ليوم الاثنين على تجريم جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها كجماعة إرهابية".

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الصباحية، أمس الاثنين، برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بحضور النائب الثاني أحميد حوم، و 70 نائبا وعلقت الجلسة حيث استأنفت مساء أمس الاثنين.

يأتي هذا عقب عمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إدراج جماعة الإخوان المسلمين للقائمة الأمريكية الخاصة بـ"الجماعات الإرهابية الأجنبية".

وقالت سارا ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات لبي بي سي إن "الرئيس تشاور مع فريقه للأمن الوطني وزعماء المنطقة الذين يشاركونه القلق"، مشيرة إلى أن ضم الجماعة للقائمة "يأخذ مساره في داخل الدوائر الداخلية لصنع القرار".

كما يسمح ضم الإخوان المسلمين لقائمة الجماعات الإرهابية للمسؤولين الأمريكيين بفرض عقوبات على أي شخص أو جماعة على صلة بها.

وكانت مصر قد صنفت الإخوان المسلمين جماعة الإرهابية وذلك في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للجماعة، عام 2013.