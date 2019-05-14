شاهد.. يهودي يشتم الرسول فجاءه الرد سريعا

14 مايو 2019 - 09:54 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب فلسطيني هاجم مستوطنا يهوديا في مدينة الخليل الفلسطينية، بعد سب الأخير سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

ونشر حساب "غزة الآن"، على تويتر، مقطع الفيديو، معلقًا: "لقد حدث بالأمس في مدينة الخليل مستوطن شتم نبينا محمد عليه السلام فجاء الرد سريعا من شاب فلسطيني في مدينة الخليل بالهجوم عليه".

ومحافظة الخليل هي محافظة فلسطينية واقعة في جنوب الضفة الغربية، تعتبر أكبر محافظات الضفة من ناحية المساحة والسكان حيث تبلغ مساحتها 16 % من أراضي الضفة الغربية وتعدادها 729,193 نسمة، كما يوجد فيها قبور الأنبياء إبراهيم خليل الله ومنه أخذت الخليل تسميتها وكذلك قبر يعقوب واسحق وأزواجهم عليهم السلام وأخذت المكانة الدينية بعد القدس لدى الديانتين الإسلامية واليهودية.



















