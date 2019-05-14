  • الثلاثاء 14 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:48 ص
بحث متقدم
هيئة الأمر بالمعروف

الأمر بالمعروف تحقق في فاتورة هاتف بـ6 ملايين ريال

ممرضة

سُجنت 7 سنوات.. هذه قصة "أوبرا عايدة" الحقيقية

أولاد القذافي

صورة نادرة لنجلي القذافي تشعل منصات التواصل

هجوم حوثي علي السعودية

تهديد جديد من "أنصار الله" لضرب أهداف سعودية

يهودي

شاهد.. يهودي يشتم الرسول فجاءه الرد سريعا

الإخوان

بعد قرار ترامب.. دولة عربية تدرج الإخوان كإرهابية

تصادم طائرتين ومصرع ثلاثة أشخاص

قتلى في اصطدام طائرتين أمريكيتين في الجو

مرسي

نوح يكشف مفاجأة عن "مرسي"

البشير

القبض على شقيق البشير .. وفرار آخر إلى تركيا

الدولار

أقل سعر صرف للدولار في البنوك

القوات المسلحة تهنئ القائد الأعلى بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

الحياة السياسية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

المحرر العسكري

أخبار متعلقة
#

ملك الأردن في مهمة "قفز مظلي" من طائرة حربية

#

القوات المسلحة تفتتح أعمال تطوير (3) مدارس بالسويس

#

انقلاب مقطورة على الطريق الصحراوي بالعاشر من رمضان

#

القوات المسلحة تهنئ "الرئيس" بليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة

احتفال

الرئيس السيسي

العاشر من رمضان

ذكرى

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1440هـ هذا نصها:-
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم أسمى آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان ، الذى حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة ، ببطولاتهم وتضحياتهم ، وكانوا قدوة فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية وإسترداد العزة الوطنية .


إن ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائما مبعث إعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه فى العاشر من رمضان ، أكد قدرة شعب مصر وقواته المسلحة على القيام بالإنجاز العبقرى بكل الثقة التى تقوى على كل الصعاب .


ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى المجيدة يؤكدون وفائهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها فى الدفاع عن الوطن وحماية شعبه ومقدساته وصون أمنه القومى.


أعاد الله هذه الذكرى الخالدة على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن بكل اليمن والبركات .


وكل عام وسيادتكم بخير .,


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.،


كما بعث الفريق محمد فريد  رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.


هذا وقد أصدر الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1440هــ .


كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس هذه المناسبة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالمحيط الهندى .. ظهور نادر لطائر مدغشقرى منقرض
» لجذب السياحة 4 مناطق بين الجيزة والقاهرة تنتظر التطوير
» رشوة "5 دولارات" لرئيسة وزارء نيوزيلندا.. هذه قصتها
» شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا تستعرض مهاراتها في كرة القدم
» رسالة من "الحضري" لحارس الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية
» تعرف على إجراءات الحكومة لتنشيط البورصة
» غرفة عمليات لتلقى شكاوى المعتمرين
» الأرصاد تصدم المواطنين: درجة الحرارة 40
» الدعم السريع ينفي الإعتداء علي المتظاهرين السودانيين
» فنان شهير: أسمح لابنتي بارتداء ملابس قصيرة خارج مصر لأنني رجل شرقي
» مفاجأة مدوية وراء عدم مقاضاة سمير صبري لمحمد رمضان

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"