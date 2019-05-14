نوح يكشف مفاجأة عن "مرسي"

14 مايو 2019 - 09:47 ص

قال المحامي والحقوقي مختار نوح إنه من أوائل من تنبأوا، بل وصرحوا بسقوط الإخوان خلال عشر سنوات، وذلك خلال حوار صحفي أجراه معه النائب البرلماني عبدالرحيم علي قبل 16 عاما.

وكتب نوح على حسابه في فيسبوك أنه في عام 2003 وبعد خروجي من السجن عقد معي عبدالرحيم علي لقاء صحفيا قلت فيه إن نهاية جماعة الإخوان ستكون خلال عشر سنوات وإن الإخوان غير قادرة على تطبيق الديمقراطية حتى لو أرادت.

وأضاف أنه بعد نشر الحوار الصحفي طلبني المستشار مأمون الهضيبي المرشد الأسبق لجماعة الإخوان، وانتظرني في شقة المنيل، حيث وجدت لجنة للتحقيق فيما قلته ذلك أن شقة المنيل كانت المقر الاتفاقي بين مبارك والجماعة.

وتابع قائلا: تعجبت من السؤال فقلت الأولى أن تسالني عن أسباب نهاية جماعة الإخوان ولماذا حددت "عشر سنوات"، ولكن الحوار كان يدور حول خطأ التصريح بذلك وليس عن موضوع التصريح وأيضا عن خطأ الحوار مع عبدالرحيم علي بالذات.

وأكد نوح أن هذا التحقيق كان هو التحقيق الخامس معي في الجماعة منذ عام 1987 موعد أول تحقيق يوم أن رفضت وأنا في مجلس الشعب تأييد حسني مبارك أو الوقوف له أو الموافقة على قرار الجماعة بتأييده.

وأوضح أن هذا كان هو التحقيق الأخير، والذي كنت متأهبا فيه للخروج من الجماعة.

وتابع في حديثه: وقد سبقني في القرار الأستاذ ثروت الخرباوي والأستاذ أحمد ربيع المحاميان.

وعن سبب توقعه بانتهاء الإخوان فكانت إجابتي قوية جدا وأذكر منها أن الإخوان الآن تعيش حالة من الظلم يشبه ظلم جماعة مبارك وحالة من الفساد أشد من فساد جماعة مبارك فأعتقد أن نهاية الجماعتين واحدة خلال مدة زمنية لن تزيد عن عشر سنوات ، حيث انتهي التحقيق بشعور سيئ متبادل.

ومرت السنون وانتهت الجماعتان وتحقق استنتاجي السياسي والذي تكرر لمرات عديدة بعد ذلك.

وأوضح نوح أنه قبل ذلك كان من توقعاتي السياسية زوال حكم مرسي قبل عام من حكمه، حيث أعلنت ذلك في مؤتمر مسجل بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة يوم أن منعني مرسي بواسطة وزير ثقافته أن ادخل نادي المحمودية الاجتماعي فأصر الأهالي على أن أعقد المؤتمر في الشارع أمام النادي الاجتماعي وأن نطلب حماية الشرطة.

وأضاف نوح أن الناس تعجبوا وقتها أني أكدت في المؤتمر أن مرسي ونظامه سيرحلان في أقل من عام.

واختتم حديثه أنه بعد يومين التقيت ثروت الخرباوي ورويت له ما كان في المؤتمر فطلب مني بهذه المناسبة تأويل رؤياه بأنه رأى مرسي في الطابق الثاني عشر والناس يدفعونه ليسقطوه فقلت له يسقطه الناس بعد اثني عشر شهرا فأبدى لي تخوفه من أن تكون اثني عشر عاما فطمأنته بأن الطابق يرمز للشهر وعودة طابق القمر أي دورته.