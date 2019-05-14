  • الثلاثاء 14 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:47 ص
بحث متقدم
هيئة الأمر بالمعروف

الأمر بالمعروف تحقق في فاتورة هاتف بـ6 ملايين ريال

ممرضة

سُجنت 7 سنوات.. هذه قصة "أوبرا عايدة" الحقيقية

أولاد القذافي

صورة نادرة لنجلي القذافي تشعل منصات التواصل

هجوم حوثي علي السعودية

تهديد جديد من "أنصار الله" لضرب أهداف سعودية

يهودي

شاهد.. يهودي يشتم الرسول فجاءه الرد سريعا

الإخوان

بعد قرار ترامب.. دولة عربية تدرج الإخوان كإرهابية

تصادم طائرتين ومصرع ثلاثة أشخاص

قتلى في اصطدام طائرتين أمريكيتين في الجو

مرسي

نوح يكشف مفاجأة عن "مرسي"

البشير

القبض على شقيق البشير .. وفرار آخر إلى تركيا

الدولار

أقل سعر صرف للدولار في البنوك

نوح يكشف مفاجأة عن "مرسي"

الحياة السياسية

مرسي
مرسي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة صادمة عن "هيئة الأمر بالمعروف"

#

المغامسي يكشف مفاجأة عن الاحتفال بأعياد الميلاد

#

الديهي: "محمد مرسى مطلعش عبيط وهذا هو الدليل"

#

مفاجأة جديدة عن شقيق البشير يكشفها مدير السجون

مرسى

10 سنوات

الهضيبي

نوح

سقوط الإخوان

قال المحامي والحقوقي مختار نوح إنه من أوائل من تنبأوا، بل وصرحوا بسقوط الإخوان خلال عشر سنوات، وذلك خلال حوار صحفي أجراه معه النائب البرلماني عبدالرحيم علي قبل 16 عاما.

وكتب نوح على حسابه في فيسبوك أنه في عام 2003 وبعد خروجي من السجن عقد معي عبدالرحيم علي لقاء صحفيا قلت فيه إن نهاية جماعة الإخوان ستكون خلال عشر سنوات وإن الإخوان غير قادرة على تطبيق الديمقراطية حتى لو أرادت.

وأضاف أنه بعد نشر الحوار الصحفي طلبني المستشار مأمون الهضيبي المرشد الأسبق لجماعة الإخوان، وانتظرني في شقة المنيل، حيث وجدت لجنة للتحقيق فيما قلته ذلك أن شقة المنيل كانت المقر الاتفاقي بين مبارك والجماعة.

وتابع قائلا: تعجبت من السؤال فقلت الأولى أن تسالني عن أسباب نهاية جماعة الإخوان ولماذا حددت "عشر سنوات"، ولكن الحوار كان يدور حول خطأ التصريح بذلك وليس عن موضوع التصريح وأيضا عن خطأ الحوار مع عبدالرحيم علي بالذات.

وأكد نوح أن هذا التحقيق كان هو التحقيق الخامس معي في الجماعة منذ عام 1987 موعد أول تحقيق يوم أن رفضت وأنا في مجلس الشعب تأييد حسني مبارك أو الوقوف له أو الموافقة على قرار الجماعة بتأييده.

وأوضح أن هذا كان هو التحقيق الأخير، والذي كنت متأهبا فيه للخروج من الجماعة.

وتابع في حديثه: وقد سبقني في القرار الأستاذ ثروت الخرباوي والأستاذ أحمد ربيع المحاميان.

وعن سبب توقعه بانتهاء الإخوان فكانت إجابتي قوية جدا وأذكر منها أن الإخوان الآن تعيش حالة من الظلم يشبه ظلم جماعة مبارك وحالة من الفساد أشد من فساد جماعة مبارك فأعتقد أن نهاية الجماعتين واحدة خلال مدة زمنية لن تزيد عن عشر سنوات ، حيث انتهي التحقيق بشعور سيئ متبادل.

ومرت السنون وانتهت الجماعتان وتحقق استنتاجي السياسي والذي تكرر لمرات عديدة بعد ذلك.

وأوضح نوح أنه قبل ذلك كان من توقعاتي السياسية زوال حكم مرسي قبل عام من حكمه، حيث أعلنت ذلك في مؤتمر مسجل بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة يوم أن منعني مرسي بواسطة وزير ثقافته أن ادخل نادي المحمودية الاجتماعي فأصر الأهالي على أن أعقد المؤتمر في الشارع أمام النادي الاجتماعي وأن نطلب حماية الشرطة.

وأضاف نوح أن الناس تعجبوا وقتها أني أكدت في المؤتمر أن مرسي ونظامه سيرحلان في أقل من عام.

واختتم حديثه أنه بعد يومين التقيت ثروت الخرباوي ورويت له ما كان في المؤتمر فطلب مني بهذه المناسبة تأويل رؤياه بأنه رأى مرسي في الطابق الثاني عشر والناس يدفعونه ليسقطوه فقلت له يسقطه الناس بعد اثني عشر شهرا فأبدى لي تخوفه من أن تكون اثني عشر عاما فطمأنته بأن الطابق يرمز للشهر وعودة طابق القمر أي دورته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالمحيط الهندى .. ظهور نادر لطائر مدغشقرى منقرض
» لجذب السياحة 4 مناطق بين الجيزة والقاهرة تنتظر التطوير
» رشوة "5 دولارات" لرئيسة وزارء نيوزيلندا.. هذه قصتها
» شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا تستعرض مهاراتها في كرة القدم
» رسالة من "الحضري" لحارس الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية
» تعرف على إجراءات الحكومة لتنشيط البورصة
» غرفة عمليات لتلقى شكاوى المعتمرين
» الأرصاد تصدم المواطنين: درجة الحرارة 40
» الدعم السريع ينفي الإعتداء علي المتظاهرين السودانيين
» فنان شهير: أسمح لابنتي بارتداء ملابس قصيرة خارج مصر لأنني رجل شرقي
» مفاجأة مدوية وراء عدم مقاضاة سمير صبري لمحمد رمضان

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"