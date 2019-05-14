» الأرصاد تصدم المواطنين: درجة الحرارة 40

14 مايو 2019 - 09:46 ص

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يعتبر شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الموجة الحارة مستمرة حتى وصولها ذروتها يوم الأربعاء والخميس، حيث أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة ستصل إلى 40 درجة مئوية.





وأضاف "عبدالعال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر، بجانب بعض الشوائب العالقة في وسط النهار، موضحًا أن يوم الجمعة والسبت يشهدان انخفاض في درجات الحرارة، بمعدل 5 درجات لتسجل القاهرة 35 درجة مئوية، وستكون أعلى من المعدل لها بالرغم من الانخفاض في درجات الحرارة.



