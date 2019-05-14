قتلى في اصطدام طائرتين أمريكيتين في الجو

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تصادم طائرتين ومصرع ثلاثة أشخاص
تصادم طائرتين ومصرع ثلاثة أشخاص

وكالات- الدويني فولي

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لقي 5 أشخاص مصرعهم بعد اصطدام طائرتين في الجو، فوق ولاية آلاسكا الأمريكية، فيما يستمر البحث عن ناجين قرب ساحل الولاية.

واصطدمت طائرتان سياحيتان تحملان عددا محدودا من الركاب في الجو، فوق مدينة كيتشيكان بولاية آلاسكا، شمال غرب الولايات المتحدة.
وأكدت شركة "رويال برنسيس" السياحية المسؤولة عن إحدى الرحلات، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الحادث، فيما لم يتم العثور على شخص سادس. 

من جهته، قال رئيس فريق الإنقاذ في المنطقة جيري كيفر "لا نتوقع أن نعثر على أي ناجين في هذه اللحظة"، في إشارة إلى ترجيح احتمالية وفاة الشخص المفقود، وتم إنقاذ الناجين بقوارب سياحية تابعة لإحدى الشركات السياحية في ألاسكا، التي أخرجتهم من المياه إلى السواحل. 

كانت الطائرة الأولى عائدة من منطقة آلاسكا ميستي فيوردز السياحية، محملة بعشرة ركاب وطيار، حين اصطدمت بطائرة سياحية أخرى محملة بأربعة أشخاص، وفقا لموقع "سي أن أن".
ونجا 9 ركاب من الطائرة الأولى التابعة لطيران "تاكوان"، مع فقدان الراكب العاشر، الذي لم يعلن عن العثور عليه حتى الآن، بينما لقي جميع من على متن الطائرة الثانية حتفهم.
ولم تكشف حتى الآن تفاصيل وأسباب حادث التصادم الذي وقع أمس جنوب ولاية ألاسكا، قرب الحدود الكندية.

 


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