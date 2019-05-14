» زيادة مهولة في عدد الراغبين في علاج الإدمان بعد رؤية إعلان "صلاح"

14 مايو 2019 - 08:50 ص

كشفت وزير التضامن غادة والي في حوار صحفي عن حجم الزيادة في نسبة المدمنين الراغبين في العلاج بعد رؤية إعلان النجم المصري محمد صلاح ضد التدخين.



خلال حوارها مع مجلة "7 أيام" كشفت د.غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى كيفية تأثير لاعب بحجم محمد صلاح على حملة التوعية بمخاطر الإدمان.



وصفت والي محمد صلاح بانه البطل والقدوة للشباب " محمد صلاح بلا شك هو البطل.. النجم والشريك في هذا النجاح، الملهم والقدوة لفئات ضخمة جدا من الشباب بجانب أنه مصدر فرحة للمصريين، و كان متفاعلاً بشكل كبير جدًّا مع الحملة".



وحول مشاركته في تلك الحملة أوضحت غادة والي أن محمد صلاح كان متفاعلا بشكل كبير مع الحملة في التعاون نظرا لأنه يدرك جيدا كيف تمثل هذه القضية على المصريين وبخاصة الشباب منهم".



جدير بالذكر أن محمد صلاح تعاون مع صندوق مكافحة الإدمان في أول إعلانين عام 2015، وإعلان عام 2017، ثم إعلان فى 2018، والمفاجأة أن هذا العام 2019 يتضمن 3 إعلانات تتعامل مع قضية الإدمان والتعاطى والتدخين.



كشفت د.غادة والي أن تأثير الاستعانة بمحمد صلاح إيجابيا بشكل كبير، حتى أن نسبة تلقى الاتصالات من المدمنين ومتعاطى المخدرات للعلاج بعد إعلان 2018 ارتفعت إلى 400 %.

