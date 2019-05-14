الزمالك يستعين بمدرب من الدوري المغربي للفوز على "نهضة بركان"

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جروس

كشفت وسائل إعلام مغربية عن تواصل كريستيان جروس - المدير الفني لنادي الزمالك - مع طارق مصطفى - المدير الفني السابق للدفاع الحسني الجديدي بالدوري المغربي.

ويرجع سبب تواصل "جروس" مع "مصطفى" لمعرفة بعض المعلومات عن فريق نهضة بركان الذي سيواجه الزمالك.

وكشف موقع Le360 sport المغربي عن مد طارق مصطفى للسويسري كريستان جروس بنقاط قوة وضعف الفريق البركاني وتفاصيل دقيقة عن أبرز لاعبيه.

وأوضح مصطفى أن صغر الملعب في مدينة بركان والذي يستع لما يقرب من 15 ألف مشجعا يعد عامل ضغط على الخصم وإيجابي للاعبي نهضة بركان.

ويستضيف نهضة بركان فريق الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد 19 مايو بينما تقام مباراة الإياب يوم 26 من الشهر ذاته.

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