» تعرف على سعر مهول للفاكهة التي يأكلها ضحايا "رامز في الشلال"

البعض منا قد لا يعلم شيئًا أو لم يتناول هذه الفاكهة أبدًا، وهي واحدة من أندر وأعجب الفواكه في العالم، فهي تتميز بمواصفات خاصة، وطعمها قريب من زبدة الفول السوداني أو القشدة، ورائحتها كريهة، وغالية الثمن، ويختلف النوع الذي يزرع في إندونيسيا عن غيره في أي منطقة أخرى، إذ يتخذ شكلاً دائريًا.