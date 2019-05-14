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أول تعليق من "زكي فطين عبد الوهاب" بعد تأكد إصابته بالسرطان

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أول تعليق من "زكي فطين عبد الوهاب" بعد تأكد إصابته بالسرطان

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زكي فطين عبد الوهاب
زكي فطين عبد الوهاب

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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زكي فطين عبد الوهاب

كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن اكتشاف إصابته بمرض السرطان منذ شهرين ، مؤكدًا أنه يقوم بالعلاج بالقاهرة.

وأكد "زكي"، في تصريح صحفي، أنه سوف يستكمل علاجه بالقاهرة، ولم يفكر حاليا في السفر للخارج "حسب مصراوي".

وأشار إلى إنه بصحة جيدة، وحالته النفسية جيدة للغاية، ويتعامل مع المرض أنه "دور برد عابر"، دون أن يؤثر الأمر على نفسيته، فلم يقلق، ولم تتأثر نفسيته بعد اكتشافه المرض.

وذكر أن الفنان زكي فطين عبدالوهاب أعلن، أمس، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إصابته بمرض السرطان، بعدما نشر صورته وهو حليق الرأس، وعلق: "أصدقائي الأعزاء، صورتي دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان في الرئة من شهر، بس أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال دور برد وحيعدي، وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق".

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