» نجم الزمالك: ولادي الاتنين بقوا أهلاوية بعد ما شافوا بطولات الأحمر

14 مايو 2019 - 07:28 ص

كشف بشير التابعي - نجم دفاع الزمالك السابق - أن اثنين من أبنائه يشجعون النادي الأهلي بينما ابنته تشجع الزمالك.



وقال "التابعي" في لقاء مع برنامج "سيرة الحبايب" - المذاع على قناة "TEN" : "والدي زمالكاوي ، أما أخواتي وأولادي الاتنين أهلاوية .. وبنتي زمالكاوية وحاطة صور لعيبة الزمالك في أوضتها".



وأضاف: "أولادي الاثنين لما كبروا لقو ا الأهلي بياخد البطولات كلها فشجعوه هما وأغلب جيلهم، وأولادي ليهم علاقة بالكابتن خالد بيبو، وأحدهما يتمرن تحت قيادة بيبو، ومقدرش أخلي ولادي زملكاوية".

