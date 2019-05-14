مدرب سموحة يكشف عن "فضيحة" فعلها الحكم ومساعده في مباراة الأهلي

14 مايو 2019 - 05:51 ص

أكد حسام حسن - المدير الفني لنادي سموحة - أنه لم يسيء للشرطة مطلقا في مباراة فريقه مع الأهلي .



وكشف "حسام حسن" عن كارثة تحكيمية في حال ثبوتها ستكون سبب في أزمة كبيرة .



وقال "حسن" في مداخلة مع قناة "صدى البلد" : "الحكم كان على وشك إنهاء المباراة بعد 7 دقائق من الوقت بدل الضائع، ولكني سمعت الحكم المساعد يخبره بألا ينهي يصفّر وأن يكمِل المباراة، كان أمامي وسمعته وأخبرته بذلك بعد المباراة".



وأشار إلى أنه يتمنى فوز الزمالك بالكونفدرالية بينما يرى أن الأهلي سيفوز بالدوري.



