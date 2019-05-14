» طبيب يكشف عن الأسباب التى تؤدي لانتفاخ المعدة

كشف د.حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أسباب الإصابة بالانتفاخ.



وقال موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد «القولون هو مركز الإصابة بالانتفاخ، ويحدث انتفاخ القولون نتيجة إنتاج الغاز بكثرة، أو صعوبة إخراجه، والحالة الثالثة صعوبة امتصاصه».

وقال موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد «القولون هو مركز الإصابة بالانتفاخ، ويحدث انتفاخ القولون نتيجة إنتاج الغاز بكثرة، أو صعوبة إخراجه، والحالة الثالثة صعوبة امتصاصه».

وتابع موافي قائلًا: «صعوبة إخراج الغاز تكون في حالة القولون العصبي، أم إنتاج الغاز بكثرة يكون بسبب وجود جرثومة أو بكتيريا في القولون تنتج الغاز».

وتابع موافي قائلًا: «صعوبة إخراج الغاز تكون في حالة القولون العصبي، أم إنتاج الغاز بكثرة يكون بسبب وجود جرثومة أو بكتيريا في القولون تنتج الغاز».