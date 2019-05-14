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سر تنازل المحامي سمير صبري لبلاغه ضد رانيا يوسف

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قال المحامي سمير صبري، إنه لن يتنازل عن أي بلاغ آخر بعد تنازله عن بلاغه ضد الفنانة رانيا يوسف، معقبًا: «ده أول وآخر بلاغ هتنازل عنه».
وأكد «صبري»، خلال حوارة ببرنامج «شيخ الحارة»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أنه لن يتنازل عن أي بلاغ بعد ذلك ضد أي مخطئ، معقبًا: «أنا ندمت أني اتنازلت عن بلاغي ضد الفنانة رانيا يوسف بسبب أنني استجبت لعواطفي وصعبت عليا».
وتابع: «أنا عمري ما استجبت لعواطفي، وأما شوفتها في التلفزيون وقالت ماما تعبت من البلاغ وبناتي بيعايروهم في الجامعة بعد البلاغ، أنا تنازلت عن هذا البلاغ، وكان هو أول بلاغ اتنازل عنه وسوف يكون آخر بلاغ».
وأشار المحامي في ختام حديثه، إلى أن رانيا يوسف مست مشاعره كمواطن وكإنسان عندما ارتدت الفستان، موضحاً: «وأنا عندي حفيدة صغيرة ليه تشوف ده».


 

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