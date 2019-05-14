رئيس الزمالك يفجر مفاجأة مدوية عن موعد القمة

14 مايو 2019 - 03:15 ص

قال رئيس نادي الزمالك إنه لن يسمح بإقامة مباراة فريقه أمام نادي الأهلي إلا بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.



أشار رئيس الزمالك، في تصريحات عبر قناة «المحور»، مساء الاثنين، إلى أن ناديه لن يخوض أي مباراة في الدوري المصري تحت قيادة تحكيمية مصرية.



قال: «أرسلت رسالة إلى عصام عبدالفتاح (رئيس لجنة الحكام) وقلت له إذا تواجد لاعبي الزمالك في مباراة ووجدوا الحكم المصري فإننا سننسحب منها».



أضاف: «أفراد من الدولة المصرية تحدثوا معي بشأن الأمر وطلبوا مني أن أتراجع عن هذا القرار، لكن جميع مبارياتنا المقبلة ستقام بحكام أجانب».



تابع: «لن ألعب مباراة الأهلي يوم 3 يونيو (الكلام ده في المشمش) وأقسم بأنني لن ألعبها في هذا الموعد، كلامي واضح: لن أخوض القمة إلا بعد أمم أفريقيا».

