شريف مدكور يكشف تفاصيل جديدة عن إستئصاله لورم خبيث

14 مايو 2019 - 01:30 ص

طمأن الإعلامي شريف مدكور متابعيه على حالته الصحية بعد إجراءه عملية استئصال ورم في القولون، مشيدًا بالرعاية المقدمة من أطباء مستشفى دار الشفاء، معقبًا: «ربنا يشفي كل مريض وياخد الكانسر اللعين».



وأضاف في تسجيل مصور على «فيسبوك»، مساء الاثنين: «الدكتور أحمد عبدالعزيز عندما أبلغني بإجراء الجراحة في مستشفي حكومي اتخضيت، ولكن عندما شاهدت المستشفى انبهرت ووجدتها أفضل من الخاصة».



وتابع: «الألوان في المستشفي مبهجة وغرفة العمليات فيها إمكانيات غير موجودة في أماكن كثيرة، والتمريض شيء غير عادي، والتعامل مع جميع المرضى على نفس المستوى، سواء شريف أو أي شخص عادي».

