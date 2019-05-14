شريف مدكور يكشف تفاصيل جديدة عن إستئصاله لورم خبيث

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طمأن الإعلامي شريف مدكور متابعيه على حالته الصحية بعد إجراءه عملية استئصال ورم في القولون، مشيدًا بالرعاية المقدمة من أطباء مستشفى دار الشفاء، معقبًا: «ربنا يشفي كل مريض وياخد الكانسر اللعين».
وأضاف في تسجيل مصور على «فيسبوك»، مساء الاثنين: «الدكتور أحمد عبدالعزيز عندما أبلغني بإجراء الجراحة في مستشفي حكومي اتخضيت، ولكن عندما شاهدت المستشفى انبهرت ووجدتها أفضل من الخاصة».
وتابع: «الألوان في المستشفي مبهجة وغرفة العمليات فيها إمكانيات غير موجودة في أماكن كثيرة، والتمريض شيء غير عادي، والتعامل مع جميع المرضى على نفس المستوى، سواء شريف أو أي شخص عادي».
ووجه «مدكور» الشكر لوزارة الصحة لجهودها في دعم المستشفيات، ولجميع العاملين في مستشفى دار الشفاء، متمنيًا أن «تكون كل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة على نفس مستوى دار الشفاء».

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