إدانات عربية لـ"عمليات تخريب" طالت سفن نفط بالخليج

14 مايو 2019 - 01:30 ص

أدانت دول عربية، وإيران، "عمليات تخريب" طالت سفن شحن بالخليج، الأحد، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، كانت إحداهما متجهة إلى الولايات المتحدة، وفق بيانات منفصلة.



وأعلنت الرياض، الإثنين، تعرض ناقلتي نفط سعوديتين، كانت أحدهما متجهة إلى الولايات المتحدة، لهجوم تخريبي، أثناء عبورهما الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات، على بعد نحو 70 ميلا من مضيق هرمز؛ الممر المائي الحيوي لشحنات النفط العالمية.



وجاء إعلان الرياض، بعد ساعات من تأكيد الخارجية الإماراتية، مساء الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات، لم تحددها؛ تعرضت لـ"عمليات تخريبية" قرب المياه الإقليمية قبالة ميناء الفجيرة، دون تحديد طبيعتها.



يشار أن الإعلان الإماراتي جاء بعد وقت قصير من نفي أبو ظبي تعرض الميناء المشار إليه لتفجيرات.







** إدانات لـ"العمليات التخريبية"



وإثر الحادث، طالبت الخارجية الإماراتية، الإثنين، بتحقيق دولي، فيما أدانته الخارجية السعودية، ووصفته بـ"العمل الإجرامي الذي يشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، بما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي".



بدورها، أكدت مصر، في بيان صادر عن الخارجية، إدانتها الحادث بأشد العبارات، فيما قالت الخارجية البحرينية، إنه "عمل إجرامي خطير يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية".



وأكدت الكويت، في بيان للخارجية، أن "ھذا العمل الإجرامي يھدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية، الأمر الذي يحتم تحركا سريعا من المجتمع الدولي لوضع حد وتدارك التبعات الخطيرة".



كما أدانت الخارجية اليمنية تلك العمليات التخريبة، مؤكدة أن "من يقف وراءها يسعى إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة".



وأعلنت الخارجية السودانية إدانتها للواقعة، مؤكدة رفضها "أي تهديد لسلامة حركة الملاحة البحرية فى الخليج العربي أو أي ممر مائي دولي".



بدورها شددت الحكومة الأردنية، في بيان، على موقفها "الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيًا كان مصدره".



وأدانت الجزائر بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت السفن، داعية، في بيان للخارجية، جميع الفاعلين على المستوى الدولي إلى العمل على توفير كل الظروف والإمكانات التي من شأنها الوقاية من مثل هذه الأفعال وعدم تكرارها.



ودعت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة لمثل هذه الأعمال التي تستهدف إعاقة الملاحة البحرية الدولية، وتهديد أمنها وسلامتها، وتزيد في منسوب التوتر المتفاقم في المنطقة.



كما أدان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الحادث، معتبرا أنه "تهديد خطير لسلامة الملاحة في احد اهم المعابر المائية في العالم".



بدوره قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، إن الحادث "تطور وتصعيد خطير يعبر عن نوايا شريرة تعرض سلامة الملاحة البحرية لخطر كبير".



وأدان البرلمان العربي والجامعة العربية، في بيانين منفصلين، بأشد العبارات، استهداف 4 سفن تجارية بالخليج، فيما قالت منظمة التعاون الإسلامي إنه "يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية".







** مطالبة إيرانية وتحذير



من جانبه، دعا الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد موسوي؛ إلى "كشف أبعاد الحادث الذي وقع للعديد من السفن"، مشيرا إلى أنها حوادث "تبعث على القلق والأسف".



وحذر موسوي من "أي محاولة ضارة من قبل المتآمرين لتقويض الاستقرار والأمن في المنطقة".



ودعا "دول المنطقة إلى أن تكون في حالة تأهب لأي مغامرة من قبل عملاء أجانب"، دون تفاصيل إضافية.



ومطلع الأسبوع الحالي، أعلنت الولايات المتحدة، نشر حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط، إثر ورود "مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني".



ووسط توتر شديد بين واشنطن وطهران، نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، قوله إنه "من المهمّ أن تفهم إيران أن أي هجوم على المصالح الأمريكية سيواجه بالرد المناسب".

