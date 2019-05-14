حسين الزناتى: "فرقة العريش للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين"

أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط أن الخميس المقبل الموافق 11من رمضان يشهد عرضاً فنياً لفرقة العريش للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين ، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وذلك بعد موافقة وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على إقامة 4عروض فنية فى شهر رمضان لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة للعامة لقصور الثقافة لمحافظات العريش وذلك يوم 11 رمضان، ثم حفل لفرقة سوهاج للفنون الشعبية يوم 13 رمضان، وفى 15 رمضان تقدم فرقة مطروح للفنون الشعبية حفلاً آخر ثم عرض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية يوم 18 من رمضان.
وقال الزناتى فى تصريحات له ان هذه العروض تأتى على أثر التعاون المثمر مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور عواض الذى لا يألوا جهداً فى تقديم الفن الراقى الهادف للصحفيين وأسرهم وذويهم بالمجان على مسرح نقابة الصحفيين الذى تحول فى الفترة القليلة الماضية الى منارة جديدة لتقديم الفن الراقى والقيام بدوره التوعوى المنوط به .
وأضاف الزناتى ان الزميل الكاتب الصحفى ايهاب شام كان له دوراً كبيراً فى الاتفاق الذى جرى بين هيئة قصور الثقافة ونقابة الصحفيين لتقديم هذه العروض على مسرحها .