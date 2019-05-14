حسين الزناتى: "فرقة العريش للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين"

وقال الزناتى فى تصريحات له ان هذه العروض تأتى على أثر التعاون المثمر مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور عواض الذى لا يألوا جهداً فى تقديم الفن الراقى الهادف للصحفيين وأسرهم وذويهم بالمجان على مسرح نقابة الصحفيين

الذى تحول فى الفترة القليلة الماضية الى منارة جديدة لتقديم الفن الراقى والقيام بدوره التوعوى المنوط به .