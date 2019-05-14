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أكثر من 30 مليون أمريكي بلا تأمين صحي

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بلغ عدد الأمريكيين الذين لا يتوفرون على تأمين صحي 30.4 مليون شخص، في العام 2018.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الإثنين، أن عدد الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي ارتفع بمقدار 1.1 مليون مقارنة مع العام 2017.
وأضاف أن عدد الأمريكيين الذين لم يحصلوا على تأمين صحي عام 2017، بلغ 29.3 مليون، في حين ارتفع العدد إلى 30.4 مليون العام الماضي.
واعتبر التقرير أن ارتفاع أعداد الأمريكيين الذين لم يحصلوا على تأمين صحي يأتي "نتيجة لسياسات الرئيس دونالد ترامب" المتعلقة بنظام التأمين الصحي في البلاد. 

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