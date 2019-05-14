هم قنابل موقوتة.....إن لم تنتبه الدولة لهم

14 مايو 2019 - 01:02 ص

الفئة العمرية ما بين 12 إلي 20 سنة يمثلون شريحة لا يستهان بها في المجتمع، لكن وللأسف أغلب هؤلاء تركوا التعليم او تسربوا منه، وبعضهم حصل بالكاد علي شهادة تعليم متوسط وأكبر الظن أنهم لم يتعلموا شيئاً سواء في العلم أو السلوك القويم في ظل غياب دور الأسرة في التربية والتفكك الأسري والإنحلال الأخلاقي بالتوازي مع نظام التعليم المتدني بشهادة الخارج والداخل بدليل خروجنا من التصنيف العالمي لجودة التعليم.



نظراً للبطالة وغياب التصنيع وقلة عدد المصانع التي تستوعب هؤلاء، فضلاً عن أن بعضهم ترك الورش أوالحرف الأخري مثل النجارة والسباكة والبناء وغيرها لخلل في فهمهم للأمور وتعجلهم في الحصول علي المال والكسب السريع، لذا لجأ عدد كبير من هؤلاء المراهقين للعمل علي التكاتك لسهولة قيادة والحصول عليها وغياب القواعد الضابطة لهذه المهنة الشيطانية، نتج عنها سلوكيات شاذة عن مجتمعاتنا ظهرت في أغلب من يعمل بها، أسوأها هي تعاطي المخدرات والبلطجة، ناهيك عن إنعدام الأخلاق والذوق بصفة عامة الملفت للنظر أن الحكومة ربما تغض الطرف عنهم عمداً وتركتهم أكبر الظن حتي لا تتحمل عبء مسئولية إعادة تأهيلهم أو إيجاد وظائف لهم أو بناء مصانع تستوعبهم، والذي يدعو للقلق فإن هؤلاء الشباب قد يزيد عددهم أكثر فأكثر بما قد تتفجر طاقاتهم السلبية في وجه المجتمع ولا يمكن السيطرة عليهم.



كانت الكتاتيب في الماضي تتولي رعاية الأولاد منذ صغرهم وتعمل لتحفيظهم كتاب الله وتعلمهم كذلك القراءة والكتابة والسلوكيات القويمة سواء قبل دخولهم المدرسة بالتوازي حتي مع التعليم المدرسي، وعمار قلوبهم وصدورمن يحفظون بعض آيات القرآن الكريم غالباً ما تكون رادعة لهم وتجنبهم فعل السوء أو المنكر، لكن ولسوء حظ هذه الشريحة العمرية في أيامنا تلك فإن بعض العلمانيين والمغرضين-الذين في قلوبهم مرض- أوعزوا إلحاحاً علي السلطات أن الكتاتيب أو الزوايا هي أماكن لتفريخ الإرهابيين، وللأسف لاقت تلك الأفكار المسمومة قبولاً لدي البعض من المسئولين وخاصة في وزارة الأوقاف، فضيقوا الأمور وصعبوها علي القائمين والمتطوعين لتعليم وتحفيظ الأولاد القرآن و الاخلاق الحسنة، والنتيجة ما نراه في المجتمع من جرائم وسلوكيات غريبة لم تكن موجودة من قبل.

