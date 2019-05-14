» دعوى قضائية ضد «أمازون» لارتكابها «تمييزا دينيا» ضد المسلمين

رفعت 3 موظفات مسلمات، دعوى قضائية ضد شركة أمازون (Amazon )، أكبر منصة مبيعات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، لارتكابها "تمييزا دينيا".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن 3 مسلمات من أصل صومالي، يعملن في متجر تابع لأمازون بمدينة شاكوبي في ولاية مينيسوتا شمالي البلاد، رفعن دعوى قضائية ضد شركة التجارة الإلكترونية بسبب تعرضهن لـ "تمييز ديني".

وقالت الموظفات في الدعوى إن أمازون "تخلق بيئة معادية للمسلمين من خلال عدم تخصيص مكان ووقت لهم لأداء العبادات".

وأشارت الموظفات إلى أن أمازون تشغل العمال المسلمين في الوظائف التي لا يفضلها العمال البيض، وأن العمال من أصول صومالية وشرق إفريقية محرومون من الترقية والتدريب الممنوح للعمال البيض.

وقالت محامية الموظفات، نبيهة مقبول، لوسائل إعلام أمريكية، إن موكلاتها كن يذهبن إلى العمل يوميا وهن خائفات من احتمال طردهن من العمل.

من جهته، قال المتحدث باسم أمازون، آشلي روبنسون، إن الشركة تمنح موظفيها 20 دقيقة مدفوعة الأجر يوميًا لأداء العبادات، على النحو المنصوص عليه في القانون، مشيرا إلى أن للموظفين الحق بطلب المزيد من الوقت، شريطة ألا يكون مدفوع الأجر من قبل الشركة.