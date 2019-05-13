جروس يحفز لاعبي الزمالك للتتويج بالكونفيدرالية

13 مايو 2019 - 11:24 م

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، التدريبات الجماعية علي ملعب النادي ، حيث بدأت التدريبات بجلسة بين السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق واللاعبين تحدث معهم عن الفترة القادمة الهامة في مشوار الفريق وأبرزها مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية .

وأكد جروس ثقته في لاعبيه وطالبهم بالتركيز وبذل قصاري جهدهم وأن أمامهم محطة واحدة للتتويج بالكونفيدرالية مكونة من مباراتين.

وعقب جلسة جروس واللاعبين، أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في لقاء الداخلية تدريبات استشفائية في الجيمانيزيوم بالنادي، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية الأحد المقبل في المغرب.