» حكم قضائي بتغريم رئيس الزمالك لصالح «صفاء الهاشم»

قالت النائبة الكويتية، صفاء الهاشم، إن "القضاء الكويتى أصدر الإثنين حكماً بتغريم النائب المصرى ورئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، بمبلغ 10 آلاف دينار كويتى، بسبب سبها".

وقالت الهاشم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "صدر اليوم حكم لصالحى من دائرة الجنح الجزائية بتغريم مرتضى منصور، 10 آلاف دينار كعقوبة جزائية وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة شكراً لقضائنا العادل وللمحامي الفذ، أ. بسام العسعوسى".

وفى وقت سابق وجه مرتضى منصور، للنائب الكويتية صفاء الهاشم هجوماً لاذعاً، وتوعدها بضربها، إذا عاودت هجومها على المصريين، وذلك رداً على الجدل الكبير الذي أثارته الهاشم، بتعليق اعتبره هجوماً على مصر، وفق صحيفة "الوطن" البحرينية.