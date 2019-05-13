بشكتاش يهزم ألانياسبور 1/2

13 مايو 2019 - 10:52 م

فاغز فريق بشكتاش على ألانياسبور، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، في ختام المرحلة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري التركي.

وارتفع رصيد بشكتاش، الذي خسر أمام جالطة سراي في المرحلة الماضية، إلى 62 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف جالطة سراي (المتصدر) وملاحقه باشاك شهير، قبل مرحلتين فقط على نهاية الموسم.

في المقابل، تجمد رصيد ألانياسبور، الذي تلقى خسارته الرابعة عشر في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 42 نقطة في المركز السابع.

وافتتح آدم لياييتش التسجيل مبكرا لبشكتاش في الدقيقة 11، لكن جانير إينكير لاعب بشكتاش منح التعادل للضيوف في الدقيقة 44، بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله النجم البرتغالي المخضرم ريكاردو كواريزما الهدف الثاني لبشكتاش في الدقيقة 55.